الخارجية الأمريكية: ملتزمون بإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن أنتوني بلينكن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، أمس الأربعاء.

ووفق الخارجية الأمريكية، فإن الوزير بلينكن أبلغ بازوم بأن بلاده لا تزال ملتزمة بإعادة حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا إلى السلطة.

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وفي وقت سابق، أعلن عبد الرحمن تشياني، رئيس المجلس العسكري في النيجر، اليوم الخميس، رفضه العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، واصفًا تلك العقوبات بأنها غير قانونية وغير عادلة.

وجاءت هذه القرارات، عقب اجتماع طاريء لقادة "إيكواس" المكونة من 15 عضوا، عُقد بنيجيريا على خلفية الانقلاب الذي وقع الأسبوع الماضي في النيجر.

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يذكر أن الولايات المتحدة كانت أدانت إطاحة المجلس العسكري بالرئيس المنتخب محمد بازوم في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من 3 سنوات في غرب ووسط أفريقيا، مما أثار مخاوف على أمن منطقة الساحل المحيطة.

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