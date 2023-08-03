جامعة الحدود الشمالية تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ‏اليوم، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية بالكلية التطبيقية، والتي ترغب بشغلها بنظام التعاقد، عن طريق المسابقة الوظيفية من الكوادر الوطنية.

ونوهت الجامعة، إلى إمكانية الاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات، من خلال الدخول عبر الرابط http://careers.nbu.edu.sa/ar، موضحة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التقديم حتى تاريخ 22 من شهر محرم الجاري.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات التي ترغب في شغلها هي: التصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والموارد البشرية، والتجارة الإلكترونية، وإدارة الأعمال، وإدارة سلال الإمداد، وعلوم الحاسب الآلي، والمحاسبة، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها.

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