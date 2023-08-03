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فيديو يوثق سرقة متجر لويس فيتون الفاخر في ولاية كاليفورنيا

3 أغسطس 2023 · < 1 minutes
سرقة متجر لويس فيتون
سرقة متجر لويس فيتون

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع عملية سطو وسرقة أحد متاجر لويس فيتون، داخل مركز تجاري راقٍ في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويظهر الفيديو المتداول، قيام عدد من الأشخاص بسرقة كمية من المنتجات الفاخرة المعروضة بمتجر لويس فويتون، المتواجد ذاخل مركز تسوق فاشون آيلاند.

القبض على مرتكبي السرقة

وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة نيوبورت بيتش، ألقت عناصرها القبض على اثنين على الأقل من المشتبه بهم عقب الحادث مباشرة، ومازال البحث جاريًا عن شريك ثالث محتمل.

وقالت شرطة نيوبورت بيتش، أنه تم حجز كالفين ماكسويل ويب (25 عامًا)، وفيلتون ليفوي بينز (26 عامًا)، للاشتباه في ارتكاب سرقة متجر لويس فيتون.

أغلقت العديد من سيارات الشرطة مداخل فاشون آيلاند بعد محاولة سرقة
أغلقت العديد من سيارات الشرطة مداخل فاشون آيلاند بعد محاولة سرقة

الحادثة الأخيرة هي أحدث محاولة سرقة لمتجر لويس فويتون، حيث تم الإبلاغ عن عملية سطو في المتجر في فبراير الماضي ، عندما تمت سرقة أكثر من 100 ألف دولار من البضائع الفاخرة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن سرقة تمت في يوليو 2022، حيث تم استرداد حوالي 58 ألف دولار من البضائع المسروقة من تلك الحادثة، وفقًا لتقارير الشرطة في ذلك الوقت.

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