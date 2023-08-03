فيديو يوثق سرقة متجر لويس فيتون الفاخر في ولاية كاليفورنيا

وثق مقطع فيديو لحظة وقوع عملية سطو وسرقة أحد متاجر لويس فيتون، داخل مركز تجاري راقٍ في مدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

ويظهر الفيديو المتداول، قيام عدد من الأشخاص بسرقة كمية من المنتجات الفاخرة المعروضة بمتجر لويس فويتون، المتواجد ذاخل مركز تسوق فاشون آيلاند.

سرقة متجر لوي فيتون في لوس انجلوس 😨

pic.twitter.com/1it96tsfet — TRAVIS | تراڤس (@irode0) August 2, 2023

القبض على مرتكبي السرقة

وفقًا لبيان صحفي صادر عن إدارة شرطة نيوبورت بيتش، ألقت عناصرها القبض على اثنين على الأقل من المشتبه بهم عقب الحادث مباشرة، ومازال البحث جاريًا عن شريك ثالث محتمل.

وقالت شرطة نيوبورت بيتش، أنه تم حجز كالفين ماكسويل ويب (25 عامًا)، وفيلتون ليفوي بينز (26 عامًا)، للاشتباه في ارتكاب سرقة متجر لويس فيتون.

الحادثة الأخيرة هي أحدث محاولة سرقة لمتجر لويس فويتون، حيث تم الإبلاغ عن عملية سطو في المتجر في فبراير الماضي ، عندما تمت سرقة أكثر من 100 ألف دولار من البضائع الفاخرة، بالإضافة إلى الإبلاغ عن سرقة تمت في يوليو 2022، حيث تم استرداد حوالي 58 ألف دولار من البضائع المسروقة من تلك الحادثة، وفقًا لتقارير الشرطة في ذلك الوقت.

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