إطلاق برنامج “طاقات واعدة” لدعم احتياجات قطاع الطاقة

أطلقت وزارة الطاقة، اليوم الخميس، برنامج "طاقات واعدة".

ويستهدف البرنامج استقطاب الطاقات الوطنية الشابة، وتزويدها بالمهارات اللازمة؛ لتعزيز معرفتها العلمية، وبناء خبراتها العملية.

وتهدف الوزارة، إلى تهيئة خريجي البرنامج للتدرج في تخصصات مختلفة ومسارات وظيفية متخصصة تدعم أعمال قطاع الطاقة، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

برنامج "طاقات واعدة"

وبينت الوزارة في بيانها، أن برنامج "طاقات واعدة" يركز على التخصصات الهندسية والتقنية، إضافة إلى التخصصات الإدارية. ويعمل على دعم وتعزيز الكفاءات الوطنية الشابة المؤهلة من الجنسين التي يزخر بها قطاع الطاقة في المملكة.

وأوضحت وزارة الطاقة، أن البرنامج يستهدف استقطاب حديثي التخرج في التخصصات المطلوبة.

كما يستهدف البرنامج تنمية مواهبهم وتحفيزهم للحصول على شهادات احترافية ومهنية متخصصة، من خلال توفير فرص تدريبية متميزة. بالتعاون مع أفضل الجهات الوطنية والعالمية.

ودعت وزارة الطاقة السعودية الراغبين والراغبات للالتحاق بالبرنامج تقديم الطلبات من خلال الرابط التالي: https://moenergy.gov.sa/ar/alumni/Pages/default.aspx

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