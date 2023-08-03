حظوظ الشباب في التأهل ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

تبدو حظوظ الشباب كبيرة في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) قبل خوض الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويأتي الشباب في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما جمع 4 نقاط من الجولتين الأولى والثانية.

ويتخلف الشباب عن نظيره النصر، الذي يتصدر المجموعة، برصيد 4 نقاط أيضًا، لكن بفارق أهداف أكبر.

ترتيب المجموعة الثالثة

1- النصر.. 4 نقاط.. فارق أهداف +3.

2- الشباب.. 4 نقاط.. فارق أهداف +1.

3- الزمالك.. 3 نقاط.. فارق أهداف +3.

4- الاتحاد المنستيري.. 0 نقاط.. فارق أهداف -7.

وتمكن الشباب من الحصول على نقطة من التعادل أمام النصر في الجولة الافتتاحية للمجموعة، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على الزمالك بهدف في الجولة الثانية.

ويلتقي الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الثالثة من المجموعة مساء اليوم الخميس، فيما يلعب النصر ضد الزمالك في التوقيت نفسه.

ويتنافس الشباب مع النصر والزمالك على بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما فقد الاتحاد المنستيري كل آماله للتأهل.

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سيناريوهات تأهل الشباب إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

يكفي الشباب تحقيق الفوز على الاتحاد المنستيري بأي نتيجة لحجز مقعده في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

لكن وقتها سينتظر الشباب تعثر النصر أمام الزمالك بالتعادل أو الخسارة من أجل خطف صدارة المجموعة.

كذلك فإن التعادل مع الاتحاد المنستيري بأي نتيجة يضمن للشباب التأهل للدور ربع النهائي، لكنه وقتها سيتأهل في المركز الثاني.

أما في حالة الخسارة أمام الاتحاد المنستيري، سينتظر الشباب نتيجة مباراة النصر والزمالك.

وسيحتاج الشباب وقتها فوز النصر على الزمالك من أجل العبور معه للدور ربع النهائي.