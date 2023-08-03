أوباما يحذر بايدن من ترامب

حذر الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الرئيس الحالي جو بايدن، من تحد قوي يمثله الرئيس السابق ومنافسه الجمهوري دونالد ترامب، في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2024.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصدرين مطلعين، أنه خلال غداء خاص عُقد في البيت الأبيض، يونيو الماضي؛ حذر أوباما، الرئيس بايدن من قوة منافسه ترامب خلال الانتخابات الرئاسية في 2024.

وأعرب أوباما، عن قلقه من نقاط القوة التي يتمتع بها الرئيس السابق ترامب، وخاصة أن أنصاره مخلصين له بشدة، بالإضافة لحالة الاستقطاب التي تشهدها أمريكا، مؤكدا أن قدرات بايدن السياسية لا تثير قلقه بقدر نقاط القوة التي يتمتع بها ترامب.

ووعد أوباما، بايدن بأن يفعل الأول كل ما في وسعه لكي يفوز الرئيس الحالي بولاية ثانية، ورحب بايدن بعرض الرئيس الأسبق الذي كان نائبا له بين عامي 2009-2017.

ومن جانبه؛ أقر بايدن، بأن السباق الانتخابي في عام 2024 سيكون صعبا للغاية، معربا عن حماسته لتلقي الدعم والمساعدة من كبار الديمقراطيين، ولا سيما أوباما الذي يعد أبرز نجوم الحزب.