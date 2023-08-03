باريس تتهم موسكو بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر عمدًا

وجهت الخارجية الفرنسية، اتهامًا إلى روسيا بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر "على نحو متعمد"، وذلك من خلال تدمير بُنى تحتية أساسية لتصدير الحبوب.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، في بيان لها، إن موسكو تسعى لتحقيق مصلحتها الخاصة على حساب السكان الأكثر ضعفا، عبر رفع أسعار المنتجات الزراعية ومحاولة منع أحد منافسيها الرئيسيين (أوكرانيا) من تصدير منتجاته.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن بلادها ستواصل تقديم مساعداتها الغذائية إلى البلدان الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي، الناجم عن العدوان الروسي، مشيرة إلى أن هجوم روسيا على المواني الأوكرانية أمر غير مقبول، ويشكل جرائم حرب وانتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولا يمكن أن يمر من دون عقاب.

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من جانبه، أكد وزير البنى التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، أن قصفًا صاروخيًا روسيًا استهدف منشآت تابعة لميناء أوكراني مطل على نهر الدانوب، أمس الأربعاء أدت إلى إتلاف ما يقرب من 40 ألف طن من الحبوب المعدة للتصدير.

وشنت القوات الروسية، هجومًا على صومعة حبوب تعرضت لأضرارفي ميناء إسماعيل، على نهر الدانوب في منطقة أوديسا، أمس الأربعاء، لإعادة فرض حصار على صادرات أوكرانيا من الحبوب.

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