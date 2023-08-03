خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة شفهية لرئيس جيبوتي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، رسالة شفهية، إلى فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامته له اليوم، في جيبوتي العاصمة.

ونقل معاليه خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية جيبوتي الشقيق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وتناول الاستقبال، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد فخامته دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة هذا العام. فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة والأخوية بين البلدين. ‎ حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي فيصل بن سلطان القباني.