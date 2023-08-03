جيبوتي تدعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030

أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ووزير الخارجية، بالإنابة في جمهورية جيبوتي، السيد مؤمن حسن بري، دعم بلاده لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.

اقرأ أيضا| المركز السعودي للأعمال يقدم أكثر من 98 ألف خدمة خلال يوليو الماضي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب استقبال الرئيس إسماعيل عمر جيله، رئيس جمهورية جيبوتي، للمستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبد العزيز قطان.

أوضح أن بلاده تؤكد دعمها الكامل لاستضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030، في مدينة الرياض، مؤكداً أن جمهورية جيبوتي دائماً داعمة للمملكة في أي محفل دولي.

من جهته عبّر المستشار قطان، عن شكر وتقدير المملكة العربية السعودية لدعم طلب الاستضافة الذي يعد ترجمة للعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.