إعارة لاعب بايرن ميونيخ إلى شالكه

قرر نادي بايرن ميونيخ توقيع عقد مع يوسف قبضاي، لاعب الفريق الشاب، على أن يعيره إلى صفوف شالكه في الموسم الجديد 2023-2024.

ومنح بايرن ميونيخ قبضاي أول عقد احترافي مسيرته، ليبقى على ذمة النادي البافاري حتى عام 2025.

وسيلعب قبضاي، الذي يبلغ من العمر19 عامًا، الموسم المقبل في صفوف شالكه، الذي ينافس بدوره في دوري الدرجة الثانية الألماني بعدما هبط من الدوري الألماني (البوندسليجا).

ويأمل بايرن ميونيخ أن يكتسب قبضاي مزيدًا من الخبرة من هذه التجربة، لإفاته في المستقبل.

وقال يوخين زوير، رئيس أكاديمية بايرن ميونيخ في بيان رسمي، اليوم الخميس، "قبضاي سيخطو خطواته الأولى في كرة القدم الاحترافية في شالكه، سنتابع عن كثب تطوره هناك".

وتدرج قبضاي، اللاعب السابق في صفوف منتخب ألمانيا للناشئين تحت 19 عاما، بين فرق أكاديمية بايرن ميونيخ، حيث لعب لمدة 10 أعوام.

وكان قبضاي الموسم الماضي لاعبا في الفريق الرديف للنادي البافاري، الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة الألماني، حيث أحرز 13 هدفا في 38 مباراة.

بايرن ميونيخ يواجه لايبزيج مرتين

في سياق متصل، يلعب بايرن ميونيخ ولايبزيج مباراتين في غضون 24 ساعة الأسبوع المقبل.

ويلعب بايرن ميونيخ ضد لايبزج في كأس السوبر الألماني يوم 12 أغسطس الجاري بمدينة ميونيخ، قبل أن يلتقيا مجددًا في اليوم التالي دون حضور جماهيري في حرم النادي البافاري.

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وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن المباراة الثانية ستشهد مشاركة اللاعبين البدلاء الذين لن يخوضوا مباراة السوبر، وأولئك الذين لم يكن لديهم سوى القليل من الوقت للعب هناك.

وتم ترتيب المباراة الثانية لمنح توماس توخيل، مدرب بايرن ميونيخ، وماركو روزه، مدرب لايبزج، فرصة إضافية لاختبار العناصر الجاهزة قبل أسبوع من بدء موسم الدوري الألماني.