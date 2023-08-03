اجتماع تحضيري لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية 2023 بالرياض

رأست المملكة ممثلة بهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، اجتماع فريق العمل الخليجي، للتحضير لأعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (2023 WRC-23).

ويعقد المؤتمر بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الفترة من 31 يوليو وحتى 3 أغسطس 2023م، في مقر الهيئة في مدينة الرياض.

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وجرى خلال الاجتماع، الذي رَأسه مدير عام خدمات الطيف الترددي في الهيئة، المهندس محمد بن عبدالرحمن العبدالقادر، مناقشة الإسهامات المقدمة من دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى المواءمة حول توفير نطاقات ترددية للتطبيقات الراديوية الحديثة، والتي تتضمن الجيل الخامس والمنصات عالية الارتفاع وغيرها.

كما تضمن الاجتماع، التنسيق بشأن تمكين خدمات المحطات الأرضية المتحركة عبر الأقمار الصناعية (ESIMs)، وتعزيز التقنيات الراديوية المبتكرة وتمكين الاستخدامات المعفاة من ترخيص الطيف الترددي.

ويهدف الاجتماع لتوحيد المواقف حيال بنود أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية، ومناقشة العديد من الموضوعات، كتنسيق استخدام النطاقات الترددية للخدمات الراديوية الأرضية والفضائية، بالإضافة إلى العمل على تمكين التقنيات المبتكرة وإتاحة النطاقات الترددية لها.

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