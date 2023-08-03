فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء مواطنيها من النيجر

أعلنت فرنسا اليوم الخميس، إنهاء عمليات إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، أنه تم إجلاء 1079 شخصًا إجمالًا بينهم 577 فرنسيًا.

وبدأت عمليات الإجلاء من النيجر يوم الثلاثاء الماضي، وأقلعت أول طائرة تقل فرنسيين وآخرين، مساء الثلاثاء من العاصمة نيامي، وهبطت في مطار رواسي شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.

تخفيض البعثات الدبلوماسية

على خلفية الانقلاب في النيجر والمظاهرات ضد فرنسا والدول الغربية والعقوبات التي فرضت على سلطات الانقلاب، قررت الولايات المتحدة أمس الأربعاء القيام بإجلاء جزئي لطاقم سفارتها في نيامي.

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وخفضت واشنطن الأنشطة في سفارتها، وأوقفت كل العمليات اليومية، مشددة على أنها لا يمكنها التدخل سوى في حال الطوارئ.

وأعلنت بريطانيا اليوم الخميس قرارها تخفيض مؤقت لعدد الموظفين في سفارتها في النيجر وذلك نظرا للوضع الأمني.