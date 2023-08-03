إصابة 13 شخصًا جراء حادث طعن ودهس في كوريا الجنوبية

أعلنت الشرطة في كوريا الشمالية اليوم الخميس، إصابة ما لا يقل عن 13 شخصًا في حادث طعن في مدينة سيونغنام.

وكشفت الشرطة عن أن رجلاً صعد بسياريته على الرصيف ثم ترجل منها وبدأ في طعن الناس بالقرب من محطة مترو أنفاق في مدينة سيونغنام.

وقال يون سونغ هيون المسؤول من إدارة شرطة مقاطعة غيونغ غي الجنوبية إن 9 أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن وأصيب 4 آخرون بعدما دهسوا بالسيارة.

واستجوبت الشرطة مشتبهًا به ألقي القبض عليه في مكان الحادث.

ومن المقرر أن تعقد وكالة الشرطة الوطنية اجتماعاً طارئاً في وقت لاحق اليوم خميس مع رؤساء الشرطة الإقليمية لمناقشة سبل التعامل مع عمليات الطعن والهجمات الأخرى ضد أهداف عشوائية.

الجدير بالذكر أنه حادث الطعن الثاني منذ يوليو الماضي، إذ طعن رجل 4 على الأقل في أحد شوارع العاصمة سيول، ما أسفر عن مقتل شخص.