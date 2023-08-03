المملكة ترأس اجتماع لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية

ترأست المملكة ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اجتماع اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، الذي عُقد في نيويورك اليوم، الخميس، على هامش أعمال الاجتماع الـ 13 للجنة UN-GGIM.

وناقش الاجتماع مستوى تقدم الأعمال في توصيات اجتماع اللجنة الماضي الذي عقد في فبراير 2023 في أبوظبي، كما استعرض مبادرات اللجنة الرامية إلى تحقيق أهداف اللجنة العربية.

كما اتُّفق على عقد الاجتماع المقبل بالدوحة في فبراير 2024.

يذكر أن المملكة -ممثلة في الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية- ترأس اللجنة العربية لخبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية وتتولى أمانة اللجنة.

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وانتُخبت المملكة رئيساً للجنة في عام 2015، علماً بأنه قد أعيد انتخابها في العام 2019، إضافة إلى عضويتها في لجنة خبراء الأمم المتحدة لإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية.