مذكرة تعاون بين صندوق الشهداء والمصابين وبرنامج جودة الحياة

وقع برنامج جودة الحياة وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين اليوم مذكرة تعاون، بهدف إقامة شراكة إستراتيجية تحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.

وتشمل المذكرة التي وقعها الرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة خالد بن عبدالله البكر، والأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طلال بن عثمان المعمر، وضع إطار للعمل المشترك بين الطرفين، من خلال توفير فرص التوظيف، وبرامج التدريب التعاوني، وكذلك التدريب ضمن البرامج المخصصة للتأهيل لسوق العمل، وإتاحة العضويات والخدمات المقدمة من منصة (هاوي) لمستفيدي الصندوق، إضافةً إلى التعاون المشترك بالأنشطة والفعاليات المقامة من البنود.

تعزيزًا للتعاون المشترك بين الطرفين؛ وقع الرئيس التنفيذي لـ #برنامج_جودة_الحياة الأستاذ خالد بن عبدالله البكر وأمين عام صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأستاذ طلال بن عثمان المعمر مذكرة تعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين. #رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/eTLyMw5Nht — برنامج جودة الحياة (@QOL_2030) August 3, 2023

يشار إلى أن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين يُعنى بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، وتقديم الرعاية والتمكين والتكريم والرفاه لأسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم شرعًا، أما برنامج جودة الحياة، فهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تُعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية، والترفيهية، والرياضية، والسياحية، والأنماط الأخرى الملائمة التي تسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، وتوليد الوظائف، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة المدن السعودية في ترتيب أفضل المدن العالمية.