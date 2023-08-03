جامعة الملك سعود: ابتعاث 157 طالباً للدراسة في أفضل 50 جامعة عالمية

وافقت جامعة الملك سعود على ابتعاث 157 طالباً وطالبة، من المتميزين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ضمن برنامج "عالم جديد" للدراسة في أفضل 50 جامعة عالمية مرموقة، حسب تصنيف "شنغهاي".

وقال يزيد بن عبد الملك آل الشيخ نائب الرئيس للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة الدائمة لبرنامج "عالم جديد"، إن الجامعة تفخر بمبتعثيها المتميزين الدارسين في أفضل الجامعات العالمية المرموقة، وتسعى دائمًا لتحفيزهم ودعمهم في مسيرتهم العلمية.

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يذكر أن برنامج "عالم جديد" هو أحد البرامج المتميزة التي أطلقتها الجامعة، علماً بأنه يُعنَى بتحفيز معيدي ومحاضري الجامعة، لمواصلة دراساتهم العليا، في أعرق الجامعات العالمية المتميزة والمصنفة ضمن تصنيف "شنغهاي" العالمي.