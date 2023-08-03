توفير 3182 وحدة سكنية لمستفيدي الإسكان التنموي في النصف الأول من 2023

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة في وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، عن توفير 3182 وحدة سكنية، والتعاقد على نحو 11426 وحدة سكنية أخرى، خلال النصف الأول من العام الحالي.

ووفرت الوزارة 3182 وحدة سكنية من بينها 1081 وحدة باستخدام تقنية البناء، موزعة على 13 منطقة بالمملكة، حيث تم توفير 1288 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، وذلك ضمن جهود الوزارة الهادفة إلى توفير السكن الملائم لمستفيد الإسكان التنموي.

كما وفرت الوزارة 305 وحدة في منطقة الرياض، و300 وحدة في المنطقة الشرقية، كما تم توفير 616 وحدة سكنية في منطقة جازان، و299 وحدة في عسير، و105 وحدة في نجران، و88 وحدة في القصيم.

وفي المدينة المنورة وفرت الوزارة 52 وحدة سكنية، و37 وحدة سكنية أخرى في منطقة الحدود الشمالية، بينما تم توفير 25 وحدة في منطقة تبوك، و25 وحدة في منطقة الباحة، و22 وحدة سكنية في حائل، و20 وحدة في منطقة الجوف.

وأشارت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلى أن عدد الوحدات المطلقة كمشاريع جديدة تم التعاقد عليها خلال النصف الأول من عام 2023م في مختلف مناطق المملكة بلغ 11426 وحدة سكنية، من بينها 4130 وحدة باستخدام تقنية البناء، حيث تم التعاقد على 5559 وحدة سكنية في منطقة مكة المكرمة، و1483 وحدة في منطقة الرياض، و742 وحدة في المنطقة الشرقية، و516 وحدة في منطقة جازان، و(313 وحدة في عسير، و83 وحدة في نجران، و870 وحدة في القصيم.

وبشأت وحدات الإسكان التنموي المتعاقد عليها بلغ في منطقة المدينة المنورة نحو 1013 وحدة سكنية، و182 وحدة سكنية في منطقة الحدود الشمالية، بينما بلغت عدد الوحدات المتعاقد عليها في منطقة تبوك نحو 490 وحدة سكنية، و144 وحدة في منطقة الباحة، و31 وحدة سكنية أخرى في منطقة الجوف.