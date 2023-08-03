بلينكن: جددت دعوتي لنظيري الصيني لزيارة أمريكا ولكن لم أتلق ردًا حتى الآن

قال وزير الخارجية الأمريكي آنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه جدد دعوته لنظيره الصيني لزيارة الولايات المتحدة ولكن لم يتلق ردًا حتى الآن.

في سياق مختلف، أوضح في تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعمل على التأكد من أن الجميع بما في ذلك روسيا يمكنهم تصدير المنتجات، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستضمن أن يتمكن الجميع بما في ذلك روسيا من تصدير المنتجات الغذائية بأمان في حالة عودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأشار بلينكين، إلى أن المسئولين الأمريكيين يأملون في أن تتواصل روسيا مع القادة الدوليين بشأن خروج شحنات الحبوب من أوكرانيا.

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