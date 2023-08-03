سفارة المملكة ببكين تعزي الصين في ضحايا الفيضانات

قدمت سفارة المملكة في الصين التعازي في وفاة ضحايا الفيضانات التي شهدتها البلاد على مدى اليومين الماضيين.

ونشرت سفارة المملكة في الصين عبر حسابها الرسمي عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً، تغريدة قالت فييها: "تعرب سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية الصين الشعبية عن تعازي ومواساة المملكة، لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصين الشعبية، جراء وفاة وإصابة عدد من الأشخاص بسبب الفيضانات التي شهدتها البلاد".

وأضافت: "تعبر السفارة عن تضامن ووقوف المملكة مع الحكومة الصينية وشعبها الصديق، مع خالص تمنياتها بالأمن والسلامة لجمهورية الصين الشعبية".

وقالت خدمة الأرصاد الجوية بالعاصمة الصينية، إن بكين، شهدت أكبر معدل هطول للأمطار، منذ تسجيل البيانات قبل 140 عامًا، مشيرة إلى أن الأمطار تهطل من بقايا إعصار دوكسوري شمال الصين.

الأرصاد الجوية الصينية

وأضافت خدمة الأرصاد الجوية الصينية، أنه بين الساعة 8 مساءً السبت، والساعة 7 صباحًا الأربعاء، بالتوقيت المحلي للبلاد، تم تسجيل الحد الأقصى لهطول الأمطار في تشانغ بينغ ببكين، حيث بلغ 744.8 ملم.

يذكر أنه كان أعلى معدل لهطول الأمطار في يوليو من عام 1893، عندما سجلت بكين هطول الأمطار 609 ملم.

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