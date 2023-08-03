اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم تتعلق بالأمن قومي والصين

قال مسؤولون أمريكيون إن اثنين من جنود البحرية الأمريكية اعتقلا بتهم تتعلق بالأمن القومي ووجود صلات مع الصين.

وأضافوا أن بحارا عمره 22 عاما على قوة سفينة في سان دييجو اعتُقل في تهم تتعلق بالتجسس تشمل التواطؤ لإرسال معلومات خاصة بالدفاع الوطني للمسؤولين الصينيين.

اتهامات بالتآمر

وذكر التقرير أن بحارا آخر اعتُقل في قاعدة بحرية بمقاطعة فينتورا إلى الشمال من لوس أنجلوس واتُهم بالتآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني.

ولم ترد وزارة العدل على الفور على طلب للتعليق اليوم الخميس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

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