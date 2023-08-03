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“الاتصالات” تطلق مبادرة “خفضها معانا” للتوعية بالطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية

3 أغسطس 2023 · < 1 minutes
شعار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
شعار وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، عن تدشين مبادرة "خفضها معنا"، لتحفيز وإشراك القطاعين العام والخاص، للتوعية بأفضل الطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية.

وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بأفضل الطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية، والحد من 5 ملايين كجم من الانبعاثات الكربونية، وجمع أكثر من 150 ألف قطعة إلكترونية.

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