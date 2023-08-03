“الاتصالات” تطلق مبادرة “خفضها معانا” للتوعية بالطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، عن تدشين مبادرة "خفضها معنا"، لتحفيز وإشراك القطاعين العام والخاص، للتوعية بأفضل الطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية.
تأتي مبادرة #خفضها_معانا لتحفيز وإشراك القطاعين العام والخاص، للتوعية بأفضل الطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية. pic.twitter.com/J1JuAENI9T
— وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (@McitGovSa) August 3, 2023
وتهدف المبادرة إلى الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بأفضل الطرق للتخلص من النفايات الإلكترونية، والحد من 5 ملايين كجم من الانبعاثات الكربونية، وجمع أكثر من 150 ألف قطعة إلكترونية.
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