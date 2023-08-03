تعاون سعودي – أمريكي في الأمن البحري والممرات المائية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية، وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الفريق براد كوب.

وبحث الجانبان التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري وأمن الممرات المائية.

اجتماع في الرياض لبحث الموضواعت ذات الاهتمام المشترك

واستعرض اللقاء الذي جرى في الرياض، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور قائد القوات البحرية الفريق الركن فهد الغفيلي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة.

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