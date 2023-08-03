مدرب النصر: سنتعاقد مع لاعبين في الدفاع قبل بداية الدوري لكي نصل إلى مرحلة الكمال

أكد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، أن الإدارة ستتعاقد مع لاعبين إضافيين في الدفاع قبل بداية الدوري لكي نصل إلى مرحلة الكمال والتي تجعلنا قادرين على الفوز بكل بطولات الموسم.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّه سعيد بالتعادل مع فريق الزمالك وتحقيق التأهل لدور الثمانية، مشيرًا إلى أن فريقه أمامه 6 أسابيع يستعد فيها جيدا للدوري السعودي والكأس والأداء سيكون أحسن بعد الانسجام والتأقلم.

النصر فريق يتحسن مع الوقت

في السياق، قال كريستيانو رونالدو قائد النصر إن فريقه يتحسن مع الوقت.

وسجل رونالدو هدفا قرب النهاية ليتعادل العملاق السعودي 1-1 مع الزمالك ويتقدم رفقة منافسه المحلي الشباب للدور التالي.

وأبلغ رونالدو قناة شركة الرياضة السعودية "إس.إس.سي" عبر مترجم "التعادل مهم للغاية وكان سيأهلنا. لعبنا ضد فريق منظم ونحن نتحسن مع الوقت".

وأضاف عن أداء فريقه ضد الزمالك "أرضية الملعب كانت جافة والعشب كان طويلا وهذا يمنعنك من اللعب جيدا".

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