رونالدو: مستوى النصر يتحسّن وسنصل للأفضل مستقبلاً

قال اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، إن نادي الزمالك المصري "منظم وصعب".

جاء ذلك بعدما قاد رونالدو النصر إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية، إذ سجل هدفا في الدقيقة 87 من رأسية قوية.

فريق النصر يتحسن شيئا فشيئا

وأضاف رونالدو لـ"شبكة SSC التلفزيونية"، أن فريق النصر يتحسن شيئا فشيئا وسنصل إلى ما هو أفضل مستقبلاً، على حد قوله.

وسجل كريستيانو هدفه 840 برأسية قاتلة ليحجز النصر مكانه في ربع نهائي كأس الأندية.

جل أيقونة ريال مدريد ومانشستر يونايتد سجل هدفه الثاني في البطولة ضد خصمه الزمالك، بعدما كسر الجفاف الذي تعرض له ضد المنستير بفوز فريقه 4-1 يوم الإثنين الماضي.

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