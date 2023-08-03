“التجارة” تغرّم 13 وكالة سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية

وقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف مناطق المملكة، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات وكالات سيارات: بريطانية وإيطالية وأمريكية وكورية وصينية، بحسب إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة التجارة، نشرها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً.

وزارة التجارة توقع غرامات مالية على 13 وكالة سيارات لمخالفتها النظام الوكالات المخالفة: بريطانية -أمريكية -إيطالية -كورية -صينية والمخالفات شملت: 🚘 عدم توفير سيارة بديلة للمستهلك

🔑تأخير تسليم مركبة جديدة

⚙️ عدم توفير قطع الغيار

🚙 عدم استقبال مركبة المستهلك خلال فترة الضمان — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) August 3, 2023

وتضمنت المخالفات عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك عن فترة عدم انتفاعه بالمركبة طوال مدة الصيانة، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك، بالإضافة إلى عدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، وعدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.

وشملت المخالفات أيضاً التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، إلى جانب مخالفات عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.