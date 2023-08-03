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“التجارة” تغرّم 13 وكالة سيارات خالفت نظام الوكالات التجارية

3 أغسطس 2023 · < 1 minutes
وزارة التجارة
وزارة التجارة

وقعت وزارة التجارة غرامات مالية على 13 وكالة سيارات في مختلف مناطق المملكة، خالفت نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، ولم تلتزم بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك.

وشملت المخالفات وكالات سيارات: بريطانية وإيطالية وأمريكية وكورية وصينية، بحسب إفادة للمتحدث الرسمي لوزارة التجارة، نشرها عبر منصة "إكس"، تويتر سابقاً.

وتضمنت المخالفات عدم توفير سيارة بديلة أو تعويض مالي للمستهلك عن فترة عدم انتفاعه بالمركبة طوال مدة الصيانة، وعدم توفير قطع غيار ذات مواصفات فنية خاصة في الموعد المحدد المتفق عليه بين الوكالة والمستهلك، بالإضافة إلى عدم استقبال سيارة المستهلك خلال فترة سريان الضمان، وعدم توفير قطعة الغيار نادرة الطلب خلال 14 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها.

وشملت المخالفات أيضاً التأخر في تسليم مستهلك سيارته الجديدة وعدم تحديد الالتزامات الواجبة من الوكالة تجاه المستهلك، إلى جانب مخالفات عدم الالتزام بأحكام تقديم الصيانة وشروط الضمان.