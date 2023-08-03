مؤسسات السوق المالية السعودية تحقيق صافي دخل “الأعلى في تاريخها”

كشف تقرير حديث لهيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن تحقيق مؤسسات السوق صافي دخل الأعلى في تاريخها.

وكشفت الهيئة عن تحقيق صافي دخل مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية بلغ 6.1 مليار ريال في نهاية عام 2022م، (الأعلى في تاريخها)، بزيادة قدرها 29.8%، مقارنة بـ 4.7 مليار ريال في 2021م.

وقال وكيل الهيئة لمؤسسات السوق بندر بن سليمان العايد، إن الهيئة تعمل على وضع الأسس والقواعد التي تنظم عمل مؤسسات السوق المالية بما يضمن حماية المستثمر وقيام مؤسسات السوق بدورها على الوجه الأكمل.

خطة تطويرية شاملة

وأضاف أن هذا يؤكد في الوقت ذاته الدور الفعال الذي تلعبه مؤسسات السوق المالية في القطاع المالي، الذي توليه المملكة أهمية خاصة في إطار رؤية 2030، مفيداً أن الزيادة جاءت في الوقت الذي تواصل فيه هيئة السوق المالية المضي قدماً في خطة تطويرية شاملة بالتعاون مع منظومة السوق المالية بشكل كامل.

وبيَّن أن الأرباح المتبقية لدى مؤسسات السوق المالية سجلت رقماً قياسياً عند 60.34 مليار ريال في نهاية عام 2022م،بارتفاع نسبته 39.17%، مقارنة بـ 43.36 مليار ريال في عام 2021.

وأوضح أن هذا الانتعاش بأرباح مؤسسات السوق المالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 26% بنهاية عام 2022م، مقارنة بعام 2021م، لتصل إلى أكثر من 12 مليار ريال (هي الأعلى في تاريخ مؤسسات السوق المالية) فيما شكلت إيرادات إدارة الأصول النسبة الأكبر من الإيرادات المجمعة لمؤسسات السوق المالية وبنسبة 33.64%، تلاه نشاط التعامل 19.67% والاستثمارات بنحو 16.45% والمصرفية الاستثمارية بنحو 9.71% وتوزعت النسب المتبقية على بقية الأنشطة الأخرى المتضمنة الإيرادات الأخرى، والمشورة، والحفظ.

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