ترامب يغادر المحكمة ويعاود المثول أمامها في 28 أغسطس

غادر الرئيس الأمريكي السابق المحكمة، منذ قليل، عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه بقضية تغيير نتائج انتخابات 2020 الرئاسية.

وحددت المحكمة الفيدرالية جلسة استماع أخرى في 28 الشهر الجاري. ودفع الرئيس الأمريكي السابق ببراءته من التهم الموجهة إليه بقضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

واتفق الادعاء وفريق الدفاع عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على أن الجلسة القادمة في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، ستكون يوم 28 أغسطس.

ترامب يدفع عن نفسه تهمة التآمر على المؤسسات الأمريكية

ودفع ترامب الخميس ببراءته من التآمر على المؤسسات الأميركية، بعد يومين من اتهامه بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل الملياردير الجمهوري أمام محكمة فدرالية تقع على مقربة من مبنى الكابيتول الذي اقتحمه أنصار له في 6 يناير 2021.

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وترامب متهم بالتخطيط مع ستة آخرين لم تذكر اسماؤهم، لقلب نتيجة الانتخابات، وهذه القضية هي الأخطر من بين ثلاث قضايا جنائية تهدد بعرقلة محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

وقالت وسائل إعلام أميركية، إن ترامب غادر المحكمة عقب مثوله للتحقيق في التهم الموجهة إليه.