اعتزال روبرتو سولدادو بعد 21 عاما في الملاعب

قرر اللاعب الإسباني الدولي روبرتو سولدادو، اليوم، اعتزال كرة القدم بعد مسيرة استمرت 21 عاماً.

ونشر سولدادو مقطع فيديو مؤثر عبر حسابه على منصة "إكس"، وقال: "اليوم أضع نهاية لمسيرتي التي استمرت 21 عاماً، وبذلك أضع نهاية لحلم لم أكن أتخيل أن يصبح حقيقة، أو أن يستمر طوال هذه الفترة".

وأضاف "شكراً للزملاء والأصدقاء والعائلة والمدربين والجماهير الذين رافقوني في هذه الرحلة".

رحلة غير مسبوقة

ولعب سولدادو لفترة طويلة مع المنتخب الإسباني كما احترف في صفوف ريال مدريد وأساسونا وخيتافي وبلنسية وتوتنهام وفياريال وفناربخشة وغرناطة وليفانتي.

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