“هداد” يخطف شوط ختام المفاريد في ثالث أيام “مهرجان ولي العهد للهجن”

حقق "هداد" لمالكه الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، لقب الشوط الرئيسي في اليوم الختامي من فئة المفاريد (بكار ـ قعدان) ضمن المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة.

وانطلق المهرجان، الثلاثاء، على أرض ميدان الطائف التاريخي لسباقات الهجن.

ونجح "هداد" في خطف الشوط خلال الفترة المسائية، بزمن قدره 3:05.682 دقيقة، بمسافة كيلومترين، حيث أقيم الخميس 36 شوطاً لفئة المفاريد ضمن المرحلة التمهيدية من المهرجان.

نتائج أشواط الفترة المسائية لليوم الثالث لفئة المفاريد (مفتوح- عام) ضمن منافسات

⁧#مهرجان_ولي_العهد_للهجن⁩ 2023🥇 pic.twitter.com/CtXfqvdtv5 — مهرجان ولي العهد للهجن (@cpcfksa) August 3, 2023

فيما حققت المطية "وابل" لمالكها علي السويدي المري التوقيت الأفضل في الشوط الثامن خلال الفترة الصباحية، بزمن قدره 3:01.893 دقيقة.

وشارك في اليوم الثالث والأخير من فئة المفاريد 1228 مطية، تضمنتهم قائمة البداية الرسمية من قبل اللجنة، بواقع 935 مطية في الفترة الصباحية، و293 مطية في الفترة المسائية.

وشارك في منافسات المفاريد خلال الأيام الثلاثة الماضية 4149 مطية في 120 شوطاً، حيث قطعت المطايا خلالها مسافة 240 كيلومتراً.

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