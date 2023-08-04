الشباب والنصر يتصدران.. ترتيب المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان

فاز فريق الشباب على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف، على أرضية استاد مدينة الملك سعود بالباحة، في إطار لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، ضمن منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وسجل هدف فوز الشباب ايفر بانيجا في الدقيقة 26 من عمر اللقاء من علامة الجزاء، ليواجه الوحدة الإماراتي في ربع النهائي.

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فيما أنقذ كريستيانو رونالدو نادي النصر، ليقوده إلى ربع نهائي بطولة كأس الملك سلمان، بعد التعادل مع الزمالك المصري بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، حيث يواجه الرجاء المغربي، في ربع نهائي البطولة.

وكان الشباب قد فاز على الزمالك في الجولة الثانية بهدف وحيد، بينما سقط الاتحاد المنستيري أمام النصر برباعية بالجولة ذاتها.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

1- الشباب السعودي: 7 نقاط.

2- النصر السعودي: 5 نقاط.

3- الزمالك: 4 نقاط.

4- الاتحاد المنستيري: 0 نقاط.

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