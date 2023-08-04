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الاتفاق تم.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع فرانك كيسي

4 أغسطس 2023 · 2 minutes

حسم الأهلي صفقة جديدة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الحصول على خدمات الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع برشلونة خلال الساعات الماضية لحسم الصفقة بعد مفاوضات طويلة.

ما هي تفاصيل عقد فرانك كيسي مع الأهلي؟

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي توصل أخيرًا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة مقابل رسوم تبلغ حوالي 15 مليون يورو.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي والبرسا لا يزالوا على اتصال للتحقق من الوثائق، قبل أن يتم توقيع الصفقة بشكل رسمي في الساعات القادمة.

ما هو راتب فرانك كيسي مع الأهلي؟

وسيوقع كيسي على عقود مع الأهلي لمدة 3 سنوات، أي حتى يونيو 2026.

وسيحصل صاحب الـ26 عاما على راتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون يورو، حسبما كشفت صحيفة "الرياضية".

وبالتالي سيصل مجموع ما سيتقاضاه إلى 60 مليون يورو طوال مدة عقده، وهو ما يعني أن إجمالي الصفقة بحساب قيمة الانتقال وأجر اللاعب ستصل إلى 75 مليون يورو.

ما هي صفقات الأهلي في صيف 2023؟

ويتوقع أن يكون كيسي خامس صفقات الأهلي الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لدوري المحترفين السعودي بعد العودة إلى المسابقة.

وتعاقد الأهلي مع أربعة لاعبين من الدوريات الأوروبية بشكل رسمي حتى الآن، وهم السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمان.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مواجهاته الرسمية أمام الحزم يوم 11 أغسطس الجاري في افتتاح منافسات الموسم الجديد لدوري روشن السعودي.