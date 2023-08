الاتفاق تم.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع فرانك كيسي

حسم الأهلي صفقة جديدة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الحصول على خدمات الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع برشلونة خلال الساعات الماضية لحسم الصفقة بعد مفاوضات طويلة.

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي توصل أخيرًا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة مقابل رسوم تبلغ حوالي 15 مليون يورو.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي والبرسا لا يزالوا على اتصال للتحقق من الوثائق، قبل أن يتم توقيع الصفقة بشكل رسمي في الساعات القادمة.

