الاتفاق تم.. تفاصيل تعاقد الأهلي مع فرانك كيسي

حسم الأهلي صفقة جديدة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الحصول على خدمات الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط برشلونة الإسباني.

وكشفت تقارير صحفية أن الأهلي توصل إلى اتفاق مع برشلونة خلال الساعات الماضية لحسم الصفقة بعد مفاوضات طويلة.

ما هي تفاصيل عقد فرانك كيسي مع الأهلي؟

وحسبما كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، فإن الأهلي توصل أخيرًا إلى اتفاق شفهي مع برشلونة مقابل رسوم تبلغ حوالي 15 مليون يورو.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي والبرسا لا يزالوا على اتصال للتحقق من الوثائق، قبل أن يتم توقيع الصفقة بشكل رسمي في الساعات القادمة.

🚨 Franck Kessié to Al Ahli, here we go! Verbal agreement finally reached with Barcelona for fee around €15m 🟢🇸🇦 Al Ahli and Barça remain in contact to check the documents then sign the deal in the next hours. Kessié will put paper on three year deal, valid until June 2026. pic.twitter.com/xEb5lq0Jhi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023

ما هو راتب فرانك كيسي مع الأهلي؟

وسيوقع كيسي على عقود مع الأهلي لمدة 3 سنوات، أي حتى يونيو 2026.

وسيحصل صاحب الـ26 عاما على راتب سنوي يقدر بنحو 20 مليون يورو، حسبما كشفت صحيفة "الرياضية".

وبالتالي سيصل مجموع ما سيتقاضاه إلى 60 مليون يورو طوال مدة عقده، وهو ما يعني أن إجمالي الصفقة بحساب قيمة الانتقال وأجر اللاعب ستصل إلى 75 مليون يورو.

ما هي صفقات الأهلي في صيف 2023؟

ويتوقع أن يكون كيسي خامس صفقات الأهلي الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا لدوري المحترفين السعودي بعد العودة إلى المسابقة.

وتعاقد الأهلي مع أربعة لاعبين من الدوريات الأوروبية بشكل رسمي حتى الآن، وهم السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي روبرتو فيرمينو والجزائري رياض محرز والفرنسي ألان سانت ماكسيمان.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي أولى مواجهاته الرسمية أمام الحزم يوم 11 أغسطس الجاري في افتتاح منافسات الموسم الجديد لدوري روشن السعودي.