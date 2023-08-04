عشرات المصابين في معركة إريترية على أرض سويدية

أصيب أكثر من 50 شخصًا واعتقل أكثر من 100 آخرين، جراء اقتحام عدد من المعارضين للحكومة الإريترية، مهرجانًا في العاصمة السويدية ستوكهولم، كان يشارك فيه المؤيدون لها.

وذكرت تقارير صحافية، أن نحو ألف معارض لحكومة إريتريا قد تجمعوا قرب مكان المهرجان، بعد أن سمحت الشرطة السويدية لهم بذلك، ما أدي لاندلاع أعمال شغب بين المعارضين والمؤيدين لحكومة إريتريا قرب المهرجان

🔥🇸🇪 - In #Sweden a violent riot breaks out at the Eritrean festival in #Järvafältet, #Stockholm. More than a thousand #migrants stoned each other, apparently they matter their regional conflicts. pic.twitter.com/0kDpMsQigl — 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) August 3, 2023

وأصدرت الشرطة السويدية بيانا أكدت خلاله، وقوع اشتباكات دامية بين معارضين للحكومة الإريترية، اقتحموا حاجزًا أمنيًا وضعته الشرطة، للفصل عن مؤيدين لذات الحكومة، مشيرة إلى أن الاشتباكات أسفرت عن تدمير الخيم التي نصبت في المهرجان.

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وأشارت الشرطة السويدية، في بيانها، إلى اعتقال ما بين 100 و 200 شخص، بعد اندلاع أعمال شغب في تجمع المعارضين قرب المهرجان، بينما أصيب 50 شخصا على الأقل إثر اقتحام المهرجان، من بينهم 25 مصابًا كانوا بحاجة إلى رعاية طيبة، سواء في موقع الحدث نفسه أو في العيادات والمستشفيات القريبة.

ويقطن في السويد عشرات الآلاف من ذوي الأصول الإريترية، وكان المهرجان الذي تعرض للاقتحام مخصصًا لعرض الثقافة والتراث الإريتري، بينما يرى المعارضون يرون أنه أصبح أداة للترويج للحكومة الإريترية.

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