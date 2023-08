عشرات المصابين في معركة إريترية على أرض سويدية

أصيب أكثر من 50 شخصًا واعتقل أكثر من 100 آخرين، جراء اقتحام عدد من المعارضين للحكومة الإريترية، مهرجانًا في العاصمة السويدية ستوكهولم، كان يشارك فيه المؤيدون لها.

وذكرت تقارير صحافية، أن نحو ألف معارض لحكومة إريتريا قد تجمعوا قرب مكان المهرجان، بعد أن سمحت الشرطة السويدية لهم بذلك، ما أدي لاندلاع أعمال شغب بين المعارضين والمؤيدين لحكومة إريتريا قرب المهرجان

🔥🇸🇪 - In #Sweden a violent riot breaks out at the Eritrean festival in #Järvafältet, #Stockholm.

More than a thousand #migrants stoned each other, apparently they matter their regional conflicts. pic.twitter.com/0kDpMsQigl

