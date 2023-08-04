معاقبة لاعب كرة سلة بالسجن 10 أعوام

تلقى تيرينس ويليامز اللاعب السابق في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين عقوبة السجن لمدة عشرة أعوام بداعي قيادته لعملية احتيال على خطة الرعاية الصحية بالدوري بمبالغ مالية تزيد على خمسة ملايين دولار.

وصدر الحكم بحق تيرينس ويليامز أمس الخميس من قبل فاليري كابروني، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن.

لماذا تمت معاقبة تيرينس ويليامز بالسجن؟

وأدين ويليامز في العام الماضي بتهمة التآمر، وقد اعترف بأنه قاد مجموعة قدمت معلومات خاطئة تتعلق بنفقات العلاج الطبي وعلاج الأسنان.

وقالت القاضية كابروني لويليامز قبل النطق بالحكم ضده :"سلوكك أنت، من بين كل المتهمين في هذه القضية، كان الأكثر خطورة."

وكان ويليامز اللاعب السابق بفريق نيوجيرسي نتس (بروكلين نتس حاليا)، من بين أكثر من 20 شخصا جرى اتهامهم بالاحتيال على خطة الرعاية الصحية للدوري.

وتتضمن القائمة لاعبين سابقين بدوري كرة السلة الأمريكي أمثال سيباستيان تيلفير وداريوس مايلز وجلين ديفيس.

وقال ممثلو الادعاء إن ويليامز أدار المخطط الاحتيالي وجنى 300 ألف دولار على الأقل كعمولات.

كذلك أدين تيلفير ومايلز وينتظران صدور الحكم بحقهما، بين جرى تبرئة ديفيس.