بدءًا من الأحد المقبل.. تعليم ينبع يستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، عن استقبال المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف التعليمية بنظام التعاقد، والبالغ عددهم 202 معلماً ومعلمة، بداية من يوم الأحد المقبل.

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وقال مدير إدارة الموارد البشرية بتعليم ينبع، عيد بن محمد الرفاعي، إن لجان العمل في إدارة التعليم بالمحافظة أكملت منذ وقت مبكر استعداداتها لاستقبال المرشحين والمرشحات وإنهاء كافة الإجراءات وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية، تمهيدًا لتوقيع العقود بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظائف.

ونوه الرفاعي، إلى أن الإدارة خصّصت مبنى الإدارة الرئيس لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت مبنى الشؤون التعليمية "بنات" بحي البندر لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن.

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