تحديث جديد من “غوغل”.. منع ظهور الصور الشخصية في البحث

يطلق محرك البحث العملاق "غوغل" أدوات خصوصية جديدة للسماح للمستخدمين بمزيد من التحكم في الصور الشخصية غير المرغوب في ظهورها عبر الإنترنت، والتأكد من عدم ظهور الصور الصريحة أو الرسومية بسهولة في نتائج البحث.

وتعنى تحديثات "غوغل" بالصور الشخصية الصريحة، حيث سيتاح للمستخدمين إزالة الصور غير التوافقية والصريحة لأنفسهم والتي لم يعودوا يرغبون في ظهورها في عمليات البحث.

طلب مختصر لإزالة الصور من البحث

يعني التحديث أنه حتى إذا أنشأ الفرد محتوى صريحًا وحمّله إلى موقع ويب، ولم يعد يرغب في أن يكون متاحًا في البحث، فسيكون بإمكانه طلب إزالته من البحث. كما تم أيضًا جعل الاستمارات الخاصة بتقديم الطلبات أكثر بساطة، لكن لا تنطبق السياسة الجديدة على الصور التي يقوم المستخدمون حاليًا بتسويقها بنشاط.

وتنطبق السياسة أيضًا على مواقع الويب التي تحتوي على معلومات شخصية.

لوحة تحكم جديدة

ستطرح "غوغل" أيضًا لوحة تحكم جديدة، متوافرة فقط في الولايات المتحدة الأمريكة باللغة الإنجليزية في البداية، والتي ستتيح للمستخدمين معرفة نتائج البحث التي تعرض معلومات الاتصال الخاصة بهم.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك طلب إزالة هذه النتائج بسرعة. وسترسل الأداة أيضًا إشعارًا عند ظهور نتائج جديدة بمعلومات المستخدم في البحث.

وسيتم أيضًا تنفيذ إعداد "التعتيم الجديد" في البحث الآمن باعتباره الإعداد الافتراضي في بحث "غوغل" للمستخدمين الذين ليس لديهم بالفعل "تصفية البحث الآمن".

وسيتم تعتيم الصور الصريحة أو محتوى البالغين أو محتوى العنف المصور افتراضيًا عند ظهوره في نتائج البحث.

ويمكن إيقاف تشغيل الإعداد في أي وقت، ما لم تكن مستخدمًا خاضعًا للإشراف على شبكة عامة احتفظت بهذا الإعداد كإعداد افتراضي.

على سبيل المثال، في البحث عن الصور تحت عنوان "إصابة"، سيتم تعتيم المحتوى الصريح لمنع المستخدمين من عرض محتوى رسومي. وأعلنت "غوغل" في البداية عن هذه الحماية في فبراير وسيتم إطلاقها عالميًا في أغسطس.

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