دخول التاريخ مستمر.. سيدات المغرب تزأرن في كأس العالم

واصلت الكرة المغربية التألق على الساحة العالمية بعد العبور إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023.

وكان المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات على موعد مع التاريخ بعدما تأهل للمرة الأول لدور الـ16 في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا.

وجاء إنجاز منتخب السيدات كاستمرار لتألق الكرة المغربية على الصعيد العالمي، بعدما سبق أن تأهل منتخب المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للرجال 2022 في قطر، كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ المربع الذهبي للمونديال.

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وتغلب منتخب المغرب 1-0 على منتخب كولومبيا مساء الخميس في مدينة بيرث، بالجولة الثالثة الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثامنة من مرحلة المجموعات.

وأحرزت أنيسة لحماري هدف منتخب المغرب الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول إثر متابعتها لركلة جزاء أهدرتها غزلان الشباك.

وحجز المنتخب المغربي مقعده في الأدوار الاقصائية بمونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخه بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط بفارق الأهداف خلف منتخب كولومبيا، المتصدر، المتساوي معه في نفس الرصيد.

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وجاء منتخب ألمانيا في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ليودع المسابقة مبكرا من مرحلة المجموعات في حين قبع منتخب كوريا الجنوبية في مؤخرة الترتيب برصيد نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي في دور الـ16 مع نظيره الفرنسي، متصدر ترتيب المجموعة السادسة، يوم الثلاثاء القادم، فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الجامايكي بذات الدور في نفس اليوم.