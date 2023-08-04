القيادة تعزي رئيس كوت ديفوار في وفاة الرئيس الأسبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس الأسبق.

وقال الملك: "تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية كوت ديفوار الأسبق هنري كونان بيديه، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، في وفاة الرئيس الأسبق.

وقال ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية كوت ديفوار الأسبق هنري كونان بيديه، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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