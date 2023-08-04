خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الصيني في ضحايا فيضانات بكين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، في ضحايا الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين.

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وقال الملك: "علمنا بنبأ الفيضانات جراء الأمطار الغزيرة التي غمرت العاصمة بكين، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".