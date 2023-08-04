الخارجية الأمريكية: ضحايا انفجار مرفأ بيروت وعائلاتهم يستحقون العدالة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنّ عدم إحراز أي تقدم نحو المسائلة في ملف تفجير مرفأ بيروت هو أمر غير مقبول.

وكشفت وزارة الخارجية، عبر بيان لها على موقعها الرسمي، أنّ اليوم يصادف الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص، وإصابة وتشريد الآلاف.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة تواصل الوقوف ومساندة ودعم الشعب اللبناني، مؤكدة على أنّ الضحايا وعائلاتهم يستحقون العدالة، ويجب مسائلة المسؤولين عن الكارثة وكشف الأسباب الحقيقية وراءها.

وأكدت الخارجية الأمريكية، على أن لبنان تحتاج إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون.

