إصابة 28 شخصًا في حريق مستشفى بغرب ألمانيا

قالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن حريقا شب في مستشفى بغرب ألمانيا في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ما أسفر عن إصابة نحو 28 شخصًا بينهم 5 إصابات خطيرة.
ووفقا لوسائل الإعلام، فقد اندلع الحريق في غرفة مريض في المستشفى في بلدة هيمر على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق دورتموند.
وقالت متحدثة باسم الشرطة، إن العاملين سرعان ما بدأوا في إجلاء مرضى آخرين من المستشفى.
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وتفيد النتائج الأولية، أن الأشخاص الخمسة الذين أصيبوا بجروح خطيرة كانت جميعها بسبب الدخان الكثيف وليست إصابات ناجمة عن حروق.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، إن الجزء من المبنى الذي اندلع فيه الحريق لم يعد صالحًا للاستخدام.