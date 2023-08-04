إصابة 28 شخصًا في حريق مستشفى بغرب ألمانيا

قالت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، إن حريقا شب في مستشفى بغرب ألمانيا في ساعة متأخرة من مساء الخميس، ما أسفر عن إصابة نحو 28 شخصًا بينهم 5 إصابات خطيرة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فقد اندلع الحريق في غرفة مريض في المستشفى في بلدة هيمر على بعد حوالي 30 كيلومترًا جنوب شرق دورتموند.