بنزيما في الصدارة.. قائمة هدّافي كأس الملك سلمان بعد نهاية دور المجموعات

يتصدر الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، قائمة هدّافي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) المقامة في السعودية مع نهاية دور المجموعات.

وسجل بنزيما 3 أهداف في 3 مباريات لعبها في دور المجموعات، ضد كل من الترجي التونسي، والصفاقسي التونسي، والشرطة العراقي، أكثر من أي لاعب آخر في البطولة حتى الآن.

وهناك 4 لاعبين، سجل كل منهم هدفين، هم كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر، وإيفر بانيجا، قائد الشباب، وأحمد مصفى "زيزو"، وسيد عبدالله "نيمار"، ثنائي الزمالك.

لكن رونالدو وبانيجا فقط من يمكنهما ملاحقة بنزيما على صدارة قائمة الهدافين، بسبب تأهل النصر والشباب على الترتيب إلى الدور ربع النهائي.

بينما لن يتمكن زيزو أو نيمار من زيادة الغلة، بسبب توديع الزمالك البطولة من دور المجموعات.

وتأهلت أندية الاتحاد والشرطة العراقي من المجموعة الأولى، والسد القطري والهلال من المجموعة الثانية، والشباب والنصر من المجموعة الثالثة، والرجاء المغربي والوحدة الإماراتي من المجموعة الرابعة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي على مدار غدٍ السبت، وبعد غدٍ الأحد.

قائمة هدّافي كأس الملك سلمان للأندية

1- كريم بنزيما (الاتحاد).. 3 أهداف.

2- كريستيانو رونالدو (النصر).. هدفان.

2- إيفر بانيجا (الشباب).. هدفان.

2- أحمد مصطفى "زيزو".. هدفان.

2- سيد عبدالله "نيمار".. هدفان.

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بمشاركة 4 أندية سعودية.. مواعيد مباريات ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

جدول ترتيب مجموعات كأس الملك سلمان للأندية

المجموعة الأولى

1- الاتحاد السعودي.. 9 نقاط.

2- الشرطة العراقي.. 4 نقاط.

3- الترجي التونسي.. نقطتان.

4- الصفاقسي التونسي.. نقطة واحدة.

المجموعة الثانية

1- السد القطري.. 7 نقاط.

2- الهلال السعودي.. 4 نقاط.

3- الوداد المغربي.. نقطتان.

4- الأهلي طرابلس.. نقطتان.

المجموعة الثالثة

1- الشباب السعودي.. 7 نقاط.

2- النصر السعودي.. 5 نقاط.

3- الزمالك.. 4 نقاط.

4- الاتحاد المنستيري.. 0 نقاط.

المجموعة الرابعة

1- الرجاء المغربي.. 9 نقاط.

2- الوحدة الإماراتي.. 6 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري.. نقطة واحدة.

4- الكويت الكويتي.. نقطة واحدة.