باير ليفركوزن يقطع الطريق على بايرن ميونيخ بتمديد عقد ألونسو

قطع باير ليفركوزن الطريق على نظيره بايرن ميونيخ، بإعلانه تمديد عقد مدربه تشابي ألونسو لمدة عامين آخرين، ليبقى مع ناديه حتى عام 2026.

وكان ألونسو تولى تدريب باير ليفركوزن في أكتوبر من العام الماضي بعقد لمدة عامين.

وارتبط اسم ألونسو في وسائل الإعلام بقيادة بايرن ميونيخ، الذي سبق أن ارتدى قميصه في وقت سابق، وذلك في حال رحل المدرب الحالي توماس توخيل، الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الألماني الموسم الماضي.

وتمكن المدرب الإسباني الشاب من قيادة الفريق لإنهاء الموسم في المركز السادس بالدوري الألماني، بعد أن كان الفريق يصارع للابتعاد عن مراكز الهبوط في بداية ولايته.

كما قاد ألونسو باير ليفركوزن للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي، رغم أنه افتقد مهاجمه الرئيسي باتريك شيك في أغلب فترات الموسم.

ورحل موسى ديابي عن باير ليفركوزن للانضمام لأستون فيلا، لكن الفريق لديه آمال كبيرة في تحقيق المزيد من النجاحات في الموسم الجديد.

وأبرم ليفركوزن صفقات جديدة استعدادا للموسم الجديد من بينها جرانيت شاكا وجوناس هوفمان.

ويبدأ باير ليفركوزن مبارياته الرسمية في الموسم الجديد بمواجهة تيوتونيا أوتينسين يوم 12 أغسطس الجاري في كأس ألمانيا، ثم يفتتح مبارياته في الدوري الألماني (بوندسليجا) بمواجهة لايبزج يوم 19 من نفس الشهر.

ألونسو: أريد تحقيق المزيد

وقال ألونسو، في بيان صحفي، "أرى أن الموسم الماضي كان إيجابيًا. ولكني أريد المزيد، وأيضًا يريد النادي هذا. نحن نعمل على هذا بطموح".

من جانبه، أوضح سيمون رولفس، المدير الرياضي، "الصحف اهتمت بوصول تشابي في أكتوبر الماضي، ولكن كانت هناك شكوك بشأن قدرته على قيادة الفريق".

وأضاف أن بايرن ليفركوزن كان في وضع صعب، فبالرغم من أنه اسم عالمي، ولكن كان ينظر إلى تشابي على أنه مدرب ليس لديه خبرة ولم يدرب أي فرق كبيرة.

وتابع "ولكنني كنت دائما مقتنعا بقدراته، وكان تشابي مقتنعا بجودة فريقنا".