ماكرون يخاطب اللبنانيين بالعربية: يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا

خاطب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشعب اللبناني، في رسالة وجهها باللغة العربية، اليوم الجمعة، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

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وقال ماكرون، في حسابه عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، إنني أفكر بكن وبكم، بعد الانفجار في بيروت من 3 سنوات كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".

أضاف الرئيس الفرنسي: "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا، يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

وكان انفجار مرفأ بيروت، أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، وما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل يتراجع معها الأمل في كشف الحقيقة.