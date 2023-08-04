وزراء دفاع دول غرب إفريقيا يضعون خطة تدخل عسكري محتمل في النيجر

أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم الجمعة، أن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب.

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جاء إعلان المجموعة بعد مغادرة وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) النيجر بعد عرض مقترحات للخروج من الأزمة على الانقلابيين الذين أعلنوا وقف التعاون العسكري مع فرنسا.

وخلال الليل، غادر وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا برئاسة رئيس نيجيريا السابق عبد السلام أبوبكر نيامي، من دون أن يلتقي قائد الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تياني، ولا الرئيس المخلوع محمد بازوم، لكنه التقى في المطار عددًا من المسؤولين الانقلابيين وبحث معهم "آخر مقترحات الخروج من الأزمة" التي عرضتها إيكواس، وفق صحيفة الساحل.

عقوبات مشددة

وفرضت إيكواس عقوبات شديدة على نيامي وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام "القوة".

وكان مُنفّذو الانقلاب قد توعدوا بالرد "على الفور" على أيّ "عدوان أو محاولة عدوان" ضدّ بلادهم من جانب الجماعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا.