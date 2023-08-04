إقبال كثيف على محال بيع المستلزمات البحرية بمحافظة حقل

تُسهم شواطئ محافظة حقل، الممتدة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة، لمسافة تصل إلى 700 كيلو متر، في زيادة النشاط الاقتصادي والسياحي بالمحافظة.

وتتميز شواطئ محافظة حقل، بتنوع طبيعي ومقومات جاذبة للكثير من هواة وممارسي الرياضات البحرية كالسباحة والصيد.

ورصدت وكالة "واس"، الإقبال الكثيف على متاجر بيع المستلزمات والمعدات الخاصة بالسباحة والصيد.

المستلزمات البحرية

وأكد أحد ملاك المتاجر المتخصصة ببيع المستلزمات البحرية، زيادة الحركة الشرائية مع حلول العطلة الصيفية، على العديد من الأدوات والمستلزمات البحرية وأدوات الصيد، مثل: