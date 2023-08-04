روسيا تبحث عن مقاتلين عبر إعلانات على “الإنترنت” للانخراط في الحرب الأوكرانية

تبحث روسيا عن مقاتلين للانضمام إلى صفوفها في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا، وذلك عبر إعلانات على الإنترنت تظهر أمام المستخدمين وتعرض عليهم 5 آلاف دولار مقابل التعاقد مع الجيش الروسي.

وذكر تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية" أن مستخدمي الإنترنت في كازاخستان رصدوا إعلانات عبر الإنترنت في كازاخستان تعرض مبلغًا يزيد عن 5 آلاف دولار تدفع فورًا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي عبر تعاقد، كما ظهر علما روسيا وكازاخستان والشعار "كتفًا بكتف".

زيادة المقاتلين إلى 1.5 مليون جندي

وترغب السلطات الروسية في زيادة عدد المقاتلين المجندين في الجيش لضمان التفوق البشري وضمانًا للكتلة القتالية البشرية على الأرض ضد تكتل حلف الناتو الداعم لأوكرانيا، وهو ما يفسر رغبة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيادة عدد الجيش إلى 1.5 مليون جندي "بينهم 695 ألفًا بموجب عقد"، ما يتخطى العدد الذي حدده فلاديمير بوتين في أغسطس والبالغ مليونًا و150 ألفًا.

في سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف، منذ ساعات، أن بلاده جندت أكثر من 230 ألف شخص، خلال الفترة من 1 يناير إلى 3 أغسطس الجاري.

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ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن ماتيوشين فيكتور المتخصص في حل النزاعات الدولية بجامعة تافريسكي الأوكرانية، أن تواصل الصراع ودخول الحرب بين موسكو وكييف شهرها الـ18 وراء النزيف الروسي في القوة البشرية المقاتلة، الذي بلغ 5937 قتيلًا حسب آخر حصيلة رسمية للقتلى تعود لشهر سبتمبر من العام الماضي.

ويُضيف ماتيوشين فيكتور، أوقعت المعارك 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني إضافةً إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها، رئيس الأركان النرويجي بعد مرور عام كامل على اندلاع الحرب في 24 فبراير 2022.