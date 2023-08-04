المملكة والأوروغواي تبحثان فرص الشراكة الاستراتيجية

عقد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، عددًا من اللقاءات مع وزراء الأوروغواي، لبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية واستعراض الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة ودول أميركا اللاتينية والفرص النوعية والغير المسبوقة التي تزخر بها المملكة في جميع المجالات.

والتقى الفالح، أمس، وزير خارجية الأوروغواي فرانسيسكو بوستيشو، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تشجيع الاستثمار واستغلال الفرص في مجالات الصناعة

كما بحث الوزير، مع وزير الصناعة والطاقة والتعدين المهندس عمر باغانيني، سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين وتشجيع الاستثمار واستغلال الفرص المتاحة في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين في كلا البلدين.

وناقش مع وزير الثروة الحيوانية الزراعة والثروة السمكية فيرناندو ماتوس، أوجه التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مجال الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والسمكية.

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وعقد الفالح لقاءً مع وزير الاقتصاد والمالية أزوسينا أربليتشي، حيث جرى اسعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ومناقشة آخر التطورات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها.

من جهة أخرى، يستكمل الوزير والوفد المرافق له الزيارة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية، يعقد خلالها العديد من الاجتماعات واجتماعات الطاولة المستديرة مع الشركات بهدف استكشاف فرص تعزيز وتعميق الشراكات الاستثمارية.