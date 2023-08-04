كلاسيكو الاتحاد والهلال.. مواعيد أهم مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

يشهد اليوم السبت إقامة عدد من المباريات المهمة والمرتقبة في مختلف البطولات، لكن تبقى مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) هي الأهم.

ويلتقي الاتحاد والهلال وجهًا لوجه في قمة مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان اليوم.

وتأهل الاتحاد إلى ربع النهائي بعد أن تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، بينما صعد الهلال بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

كأس الملك سلمان للأندية

الساعة 06:00 مساءً.. السد القطري والشرطة العراقي.. عبر قنوات SSC.

الساعة 09:00 مساءً.. الاتحاد والهلال.. عبر قنوات SSC.

#كأس_الملك_سلمان_للأندية | 📋 مواعيد مباريات الدور الربع النهائي pic.twitter.com/MXq84RpSKX — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 3, 2023

كأس العالم للسيدات

الساعة 08:00 صباحًا.. سويسرا وإسبانيا.. عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الساعة 11:00 صباحًا.. اليابان والنرويج.. عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

نهائي كأس العراق

الساعة 08:00 مساءً.. القوة الجوية وأربيل.

مباريات ودية

الساعة 02:45 عصرًا.. مانشستر يونايتد ولانس.