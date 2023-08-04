كأس الملك سلمان للأندية.. الاكتساح الآسيوي يمهد لفك العقدة الأفريقية

يبدو أن الأندية الآسيوية باتت في طريقها لكسر احتكار الأفارقة على لقب البطولة العربية للأندية، بعد نهاية دور المجموعات من نسخة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023.

وأسدل الستار الخميس على دور المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية، بتأهل 8 أندية، منها 4 أندية سعودية هي النصر، والاتحاد، والهلال، والشباب، وخروج 8 أندية أخرى.

وتأهلت 7 أندية آسيوية إلى الدور ربع النهائي، مقابل تواجد فريق أفريقي وحيد، هو الرجاء.

الأندية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

المجموعة الأولى

1- الاتحاد.

2- الشرطة العراقي.

المجموعة الثانية

1- السد القطري.

2- الهلال.

المجموعة الثالثة

1- الشباب.

2- النصر.

المجموعة الرابعة

1- الرجاء المغربي.

2- الوحدة الإماراتي.

هل تستعيد آسيا لقب البطولة العربية؟

وينذر الاكتساح الآسيوي في الدور ربع النهائي بأن بطل النسخة الجارية من البطولة سيكون آسيويًا لأول مرة منذ عام 2005.

وسيطرت الأندية الأفريقية على لقب البطولة العربية للأندية في آخر 8 نسخ، حيث فاز بها كل من: الرجاء المغربي (لقبان)، ووفاق سطيف الجزائري (لقبان)، والترجي التونسي (لقبان)، واتحاد الجزائر، والنجم الساحلي التونسي.

وكان آخر فريق آسيوي حقق اللقب هو الاتحاد عام 2005.

مواعيد مباريات ربع النهائي

السبت 5 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. السد القطري - الشرطة العراقي.

الساعة 09:00 مساء.. الاتحاد - الهلال.

الأحد 6 أغسطس

الساعة 06:00 مساءً.. الرجاء المغربي – النصر.

الساعة 09:00 مساء.. الشباب – الوحدة الإماراتي.