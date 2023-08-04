الاستخبارات البريطانية ترصد هجمات روسية بالقرب من أراضي الناتو

رصدت تقارير استخباراتية بريطانية تنفيذ روسيا عدة موجات من الضربات ضد الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب باستخدام طائرات بدون طيار.

وذكر تقرير نشرته وزارة الدفاع البريطانية عبر تويتر، أن روسيا تحاول على الأرجح إجبار الشحن الدولي على وقف التجارة عبر الموانئ.

طائرات دون طيار توجه ضربات

وضربت الطائرات بدون طيار، أهدافًا على بعد 200 متر من الحدود الرومانية، مما يشير إلى أن روسيا قد طورت قدرتها على المخاطرة لشن ضربات بالقرب من أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتابع أن هناك احتمالا واقعيا أن تستخدم روسيا الطائرات بدون طيار لضرب هذه المنطقة على أساس أنها أقل عرضة لخطر التصعيد من استخدام صواريخ كروز، ومن المحتمل أن روسيا تعتبر تلك الطائرات دقيقة بشكل مقبول.

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يذكر أن روسيا هاجمت المناطق الجنوبية من منطقة أوديسا بطائرات مسيرة هجومية ونتيجة لهجمات القوات الروسية، اندلعت حرائق في الموانئ ومنشآت البنية التحتية الصناعية. ويشار إلى أنه تم إطلاق الطائرات بدون طيار من بحر آزوف عبر البحر الأسود.

يذكر أن الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أدان الهجمات الروسية على البنية التحتية على نهر الدانوب في جنوب أوكرانيا.